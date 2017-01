SOTAVENTO: El restaurante del Náutico

hotelería y restaurateur en International Buenos Aires Hotel and Restaurant School (IBAHRS), que ya no existe más. Pero lo que más me marcó fue venir de una familia de “gente que cocinaba bien”. “Los alemancitos prósperos” dice mi hermano por como disfrutamos del buen comer y la realidad es que mis padres y mis abuelas (la alemana y la italiana) cocinaban muy bien: mi Oma, mi abuela paterna, tenía un restaurant en el que le daba de almorzar a muchos inmigrantes que, como ella y mi abuelo, vinieron a la Argentina a trabajar. Además tengo la formación de un colegio inglés que me enseñó la perseverancia y ciertas cuestiones de organización estructurales que son necesarias para sostener este tipo de emprendimientos”, dice. La concesión del náutico, agrega surgió de casualidad: “Me avisaron que estaban buscando nuevo concesionario, y como siempre me gusto navegar y todo lo relacionado al lago, me ofrecí para tomarlo. Yo tenía otros dos emprendimientos en ese momento (la concesión del comedor del Woodville y Aldea Andina) pero me tentó la posibilidad de aggiornar el restaurante del club y lograr que el comensal se sienta como en casa”.

Definitivamente un lugar para conocer, disfrutar y regresar.