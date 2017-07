Síntesis de tecnología, diseño y oficio

“Tenemos un gran capital invertido, incluso hemos desarrollado algunas herramientas específicas que no existían, por ejemplo, para hacer los rebajes de los marcos para los acristalados que tiene una silueta muy particular. También tuvimos que trabajar mucho sobre qué pegamentos usar, los tiempos de secado y curado y en el recubrimiento, porque tampoco había productos específicos en Argentina. Probamos mucho hasta que dimos con el material indicado que lo protege del agua y otros agentes, mostrar la madera y mantenerla siempre igual”, sostiene Dormisch.

Cantidad y calidad son dos variables que no van de la mano en este emprendimiento. “La intención no es fabricar cantidad. Se perdería la esencia si pensáramos en hacer miles, no es sostenible. Por eso trabajamos con cantidades limitadas, sólo 200 pares de cada modelo”, argumenta Gabriela. “Apuntamos a desarrollar un producto de alta calidad que atraiga al público más exigente”, agrega.

Las redes sociales son el termómetro que usa Zeta Cero para “medir” la aceptación del producto. “Tenemos una muy buena respuesta del público, el producto genera asombro por la flexibilidad que logramos. Incluso, rompimos el escepticismo de los ópticos, que creían que se iban a quebrar, ser incómodos o toscos. Cuando se los mostramos, vieron que era diferente. Realmente, se sorprendieron”, asegura Geron. Las ventas se canalizarán principalmente a través del e-shop de la marca, dado que los marcos se comercializarán sólo en pocas ópticas.

“Estamos muy satisfechos con los resultados y el abanico de posibilidades que se abren. Desarrollamos un método de fabricación, creemos que es un piso interesante para basar unas cuantas ideas que tenemos, por eso seguimos investigando nuevos materiales, como fibra de carbono, papel y acero inoxidable, para incorporar al diseño. Eso nos motiva”, concluye Pablo.

