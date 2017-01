Una historia que refleja talento local

TRADICIÓN BOLCICH

El legado de Carlos y Margarita fue acogido por sus hijos y aunque cada uno incursionó y se perfeccionó en diversas actividades, todos logran reunirse de alguna manera en Patagonia Caliente. “Todos tenemos proyectos personales pero la fábrica hace que volvamos a nuestras raíces”, confesó Bárbara, la hija menor del matrimonio Bolcich. “Tuve muchas propuestas laborales en el exterior pero me niego rotundamente a trabajar para otras empresas teniendo en la fábrica un lugar donde, no sólo me necesitan, sino que puedo desarrollar todas mis potencialidades”, manifestó la emprendedora, licenciada en Diseño de Interiores, con un posgrado en Italia, en Gestión de Empresas. “No tenemos roles específicos pero sí muchas herramientas para poder trabajar en casi todos los sectores. Quizá lo que más me defina dentro de la empresa es que soy muy buena alentando a la hora de promocionar los productos, trabajar su presentación, sumar esmaltes, armar recetas, exponerlos en ferias. No permito que la producción decaiga”, sostuvo.

La fábrica es grande. Tiene sectores de molienda de arcilla, preparado de pasta, extrusora (que extrae de la masa previa o materia prima todo el aire, de manera que quede bien compacta), modelado, secado, horneado, esmaltado y uno de exposición de las piezas. “Además de la línea de vajilla refractaria, fabricamos ladrillos y hornos hemisféricos para hogares, quinchos y restaurantes”, manifestó Bárbara.

Cada pieza finalizada, esmaltada y horneada, es resultado de un proceso de secado prolongado que puede alcanzar hasta dos meses, dependiendo de la estación del año. “A mayor volumen de masa refractaria, mas inercia térmica tiene el material, es decir, más refractará el calor. Sin embargo, puede resultar incómodo su peso a la hora de elaborar una receta. Por esto es necesario trabajar especialmente cada diseño para que quede no sólo bonito sino práctico”, destacó la licenciada.

A lo largo del tiempo la familia fue ensayando con diversas calidades de arcillas hasta dar con la que trabajan actualmente. El hilo conductor de sus productos se define por su liviandad, estética –ya que trabajan sobre la porosidad del material para lograr piezas suaves- y resistencia, frente a los cambios de temperatura que se presentan en los distintos métodos de cocción. “Estos últimos tres años concentramos nuestro trabajo en el desarrollo de la pasta y el formato de cada producto. El plato pizzero fue uno de los primeros diseños, hace ya unos 15 años, y el que menos modificaciones sufrió. Sólo corregimos asperezas. También moldeamos provoleteras, cazuelas, ollas chicas y grandes, entre otros productos”, describió la joven durante la visita por la fábrica.

Visualmente son productos bonitos, prolijos, no porosos y con el detalle del esmaltado sin plomo. Este último hace que la pieza sea antiadherente, no se manche ni tome sabores u olores fuertes luego de las cocciones. Asimismo cada diseño se testea para comprobar su resistencia al fuego directo, horno o parrilla, muy importante a la hora de implementarlos.