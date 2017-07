BLACKSTAR | David Bowie (2015)

Probablemente sea uno de los discos más difíciles de escuchar o bien criticar del mundo musical actual, que apareció 3 días antes de la muerte del cantante. Bowie siempre ha sido un artista de vanguardia y sus canciones nunca fueron típicas ni compuestas para triunfar o ser alabadas en los medios especializados. Con solo siete canciones y un tinte muy oscuro, plagado de referencias a la muerte y tiene un tono agónico constante. Algunos lo amarán, otros lo odiaran. “Mira hacia arriba, estoy en el cielo/Tengo cicatrices, que no pueden ser vistas” (Look up here, I’m in heaven / I’vegotscars, thatcan’t be seen’). Son las primeras palabras de la canción Lazarus, que forma parte del último álbum de David Bowie, Blackstar. Para su producción, Bowie buscó ayuda de artistas reconocidos en el mundo del jazz, entre ellos el saxofonista neoyorkino Donny McCaslin. Se les unieron el pianista Jason Linder y el bajista Tim Lefebrve. La canción Blackstar de Bowie es considerada por los expertos como una hazaña épica de jazz de 10 minutos.