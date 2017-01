MÚSICA | Red Hot Chili Peppers

MOTHERS MILK (1989). Red Hot Chili Peppers

Lanzado en agosto de 1989, la canción tributo a Hillel Slovak (fallecido guitarrista de la banda) Knock Me Down, fue su primera canción en llegar al top 10 de las canciones de rock. También tuvieron un gran éxito con la interpretación de Higher Ground de Stevie Wonder. Higher Ground representó la perfecta mezcla del Motown de los `70 con el punk. Mother’s milk vendió casi 3 millones de copias alrededor del mundo. Otro sencillo de la banda fue Taste The Pain, una canción sacada como bonus track en diferentes sencillos: llamada Show Me Your Soul fue la banda sonora de la película Pretty Woman.