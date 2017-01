MUNDO NAÏF: el presente tiene color de promesa

niño que dibuja y pinta su mundo tiñéndolo de ingenuidad y colores. Hay una idea de paraíso, aquí y ahora. No hay nada para interpretar. Así es y así se ve”. Las superficies planas y nítidas, la ausencia de la perspectiva y la textura, el olvido de la escala, todo nos obliga a quedarnos aquí, a no ir más allá, a no buscar ni algo oculto, ni un sentido secreto, tampoco una verdad invisible a los ojos.

Y tal vez ésta sea la apuesta más crítica de las obras propuestas para esta muestra colectiva y su gesto más radical. Nos obligan a dejar de evadirnos en los mundos de las alturas espirituales o en deseos que siempre se viven como ausencias. Nos impelen a quedarnos acá, en la cotidianeidad de estos jardines, de estos salones y estas cocinas. Lo soñado es sólo el rótulo sobre un cerco de una casa con un árbol de navidad y una plantación que parecería de lavandas y la felicidad está en la tarde de unos ancianos jugando a las bochas, en el mar de los griegos o en comer un helado. La promesa se está cumpliendo y el baile de tango está sucediendo, los rincones de Buenos Aires y el norte argentino son bellísimos y el paraíso es el de la madre que puede abrazar a su niña. ¿Qué tiene para envidiar alguien que recoge flores entre todos los verdes o el lupino bicolor que tiene como fondo un pequeño puente? ¿Vieron la góndola sobre el Centro Cívico? La virgen que ora o el niño que nace son ellos mismos tanto el signo como lo significado y la mirada descansa, por fin y de a poco, apaciguada.