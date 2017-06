Mágica cocina patagónica

Como todo micro-emprendimiento, los comienzos fueron difíciles. Pero aquellos primeros pasos fueron los que comenzaron este largo camino que hoy nos lleva a abrir las puertas de un restaurante que tiene toda la simpleza de una vieja casona familiar al tiempo que en sus platos y su ambiente se degusta la historia gastronómica y su detallado desarrollo.

“Inauguramos en 2003. Mi hija Juana no había cumplido un año. Arranqué como rotisería, con una heladera mostrador en la entrada de lo que hoy es el restaurante. Era un negocio que no me gustaba tanto. Prefiero el servicio de mesa. La conjugación de la cocina con el servicio de mesa: esa es la gimnasia que realmente me gusta”, cuenta Pancho, reconociendo como la historia le ha dado las herramientas para desarrollar el restaurante que hoy nos presenta.

El primer cocinero, Ezequiel Figueroa Cavanas, llegó después de 6 meses: “Un personaje hermoso, siempre optimista, con una buena onda terrible. Un amante de la cocina que me contagió eso que perdura hasta hoy”, dice Francisco. Fue entonces, en enero de 2004, que se abrió el restaurante “La Casona”. “Ese verano la rompimos, nos fue muy bien”, dice Francisco. En aquel entonces se encontraba en el ojo de la tormenta, aprendiendo y haciendo de su propuesta un rasgo distintivo, donde la delicadeza en los detalles, la búsqueda de materia prima de primera calidad y la utilización de productos siempre frescos y en su mayoría regionales termino brindándole su identidad y su permanencia.

El restaurante lleva mucho detalle. La atención, la cocina, el jardín exterior, las flores. Son pinceladas lo que invitan a quedarse y volver. “Para mi forma de ver, un gastronómico pasa a ser un mago. Tiene que tener conocimientos de electricidad, de plomería, de servicio de mesa, de cocina, tenés que saber un poquito de todo para que nada te sobrepase. Yo me hice herrero gracias a este lugar. La necesidad te va llevando por caminos diversos. Ya desde España me llamaban la atención los trabajos en hierro forjado y hace unos años logré hacerme mi taller e incursioné en eso. Esa magia de tener algo tan firme, tan duro como es el hierro y poder darle forma gracias al calor, es una forma de expresión que me encanta. Al mismo tiempo, he solucionado muchas necesidades que han surgido en el restaurante no solo de decoración sino estructurales. Me sirve para el trabajo y es también un cable a tierra: todos necesitamos desarrollar el arte”, explica Pancho.

La carta

Su carta es amplia y hay platos para quienes son adeptos a la carne pero también para los vegetarianos. Tiene tentaciones dulces y saladas. El hilo conductor de su trama es la cocina patagónica con reminiscencias europeas: “Mantuvimos una línea desde el comienzo. Los productos regionales han conducido nuestra cocina: tratamos los productos de la zona intentando que sea el estilo y la forma de cocinarlo lo que le dé su carácter al plato. Al cordero, la trucha, los ahumados, los distintos productos que la región nos ofrece, los transformamos y le brindamos un toque especial y los servimos a nuestros comensales, imaginando que se sienten como en su mesa familiar”, dice el alma mater de este rincón de la comida patagónica.

En 13 años todo se ha perfeccionado. Los distintos cocineros y los distintos productos han ido dando sus pinceladas de historia y sabor. Han ido construyendo una carta más ágil para el momento del despacho. El que Francisco haya estado a cargo de la cocina tantos años le ha permitido hacer mucho hincapié en ello. Un restaurante en el que cada plato salga “en tiempo”, ese delicado equilibrio entre la espera y la degustación. Una cocina patagónica en equilibrio. “Cuando salí de la cocina y me metí en el salón, noté que la gente busca eso, lo hogareño, lo que estas paredes transmiten. Esto fue una casa de familia, tiene sus cuentos, sus historias, sus juegos de niños y el lugar vibra esa energía. Ahora son mis niñas las que están revoloteando por acá y eso nos da un espíritu de familia”, reflexiona Pancho, dando cuenta que el nombre del lugar respeta su historia y también su presente. “Hace unos meses se sentó en una mesa una pareja. Ambos rondarían los 60 años. Les llevé la comida, unos tallarines caseros con estofado de ciervo y hongos, que es uno de nuestros platos típicos. Cuando me acerco a la mesa nuevamente, al señor se le estaba cayendo un lagrimón. Preocupado, le pregunté qué le pasaba. Me contesto: “Estoy bien. Lo que pasa es que me hizo acordar a la comida de mi mamá”. Yo no lo podía creer. Estar en contacto con la gente te permite enterarte de todos esos detalles que alimentan el espíritu de esta casa, nuestra casa”, agrega con transparente emoción. “Nuestra carta es amplia y al mismo tiempo respeta su origen” señala Francisco. Pastas rellenas de ciervo, carnes a la parrilla con salsa de hongos o alguna ensalada fresca son opciones que se desprenden de sus hojas; una cocina de puertas adentro, casera, simple y al mismo tiempo repleta de detalles y productos que la hacen especial.

Los platos insignia

Tallarín casero con estofado de ciervo y hongo. Goulash de ciervo con spaetzle dando cuenta de las influencias europeas en la cocina patagónica. Una cocina que no desconoce el origen de muchos de los inmigrantes que fueron poblando estas tierras y en la mezcla de culturas generaron una identidad patagónica, reflejada también en la cocina local, en “La Casona”.

En las carnes, el bife de chorizo con crema de hongos y el cordero patagónico son dos grandes guerreros en este juego de ajedrez. A diferencia de lo que se encuentra en otros lugares, en “La Casona” el cordero patagónico se cocina en el momento que se ordena: se troza fresco, se sella en una sartén con aceite de oliva y luego pasa al horno para terminar su cocción (mientras tanto se cocinan las papas al plomo). Al momento de emplatar está todo listo, la reducción de cocción por arriba y un manjar a los ojos y el paladar del comensal.

Es una cocina de familiar. Tal es así que son tres hermanos quienes la producen. Cada cual con sus funciones, logran una sinfonía de sabores y colores que permite que “La Casona” sea lo que es. El salón, la atención y el ambiente lo maneja su dueño y anfitrión, Francisco. Si bien en la carta la cocina patagónica es el fuerte y distintivo del lugar, también ofrece opciones que deleitan a los paladares vegetarianos: es el caso de los tallarines con salteado de vegetales al wok. Toda la verdura que utilizan en la cocina proviene de huertas orgánicas y se busca que la carta se adapte a lo que provee la tierra de la zona en cada momento. Es parte de la filosofía y sueño de su mentor: “Es hacia dónde va el mundo: debemos ser conscientes de ello y aprovechar lo que da la tierra en cada momento. No sólo se trata de una práctica que sostengo en el restaurante sino también en la vida: es lo que le quiero enseñar a mis hijas, Juana y Jazmín. Al mismo tiempo es como un mensaje “entre líneas” para los clientes que disfruten de La Casona”, relata Francisco.

En los postres, la sensación de estar comiendo en una casa de familia vuelve a ser protagonista. Los postres estrella tienen los nombres de sus dos hijas: la “Copa La Juana” tiene una base de mousse de chocolate amargo, una segunda capa de frambuesas y una cobertura de crema batida: tres sabores en una cucharada que se desarma en la boca. Y las “Frambuesas de Jazmín” son frambuesas frescas con una bocha de crema americana o crema batida. “Ahí están mis dos bebés dando la nota”, dice Pancho, orgulloso.

Al sentarse en una de sus mesas, el primero de los mimos con los que te recibe el lugar, además de su cálido ambiente de madera y la sonrisa franca de su anfitrión, es una degustación de ahumados, paté y panes caseros. Ahí comienza un recorrido por los sentidos. La música, que en ocasiones es en vivo, el mobiliario, las fotos de la historia de los pioneros del esquí en el San Martin de los Andes de antaño, todo se conjuga para que el almuerzo o la cena sean mucho más que lo que habitualmente suelen ser. Mientras, en la cocina preparan el plato principal. La espera se disfrutó. “La Casona” ya es parte del comensal y su historia se hizo parte de la suya; ya no será el mismo, es parte de una familia, de una memoria que reviste las paredes de “La Casona” de San Martín de los Andes.