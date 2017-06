Los tesoros ocultos del fin del mundo

La calidad y el carácter único de un producto están asociados al territorio, a la tradición de quienes producen y han construido a lo largo del tiempo, el patrimonio gastronómico de una región. En este sentido, la Patagonia posee un vasto repertorio de alimentos que se han vuelto típicos y en el imaginario colectivo, ya son parte del paisaje. No obstante, siempre quedan cosas por descubrir y mentes curiosas que se embarquen en el desafío. De eso se trata `Sabores Ocultos Producto y Cocina de Tierra del Fuego´, el proyecto que lleva adelante el cocinero Facundo Chiara desde Ushuaia hace casi un año. Su objetivo principal es dar a conocer la diversidad y riqueza de productos que se encuentran en esa región del país. “En Ushuaia los productos que más se utilizan en la gastronomía son la merluza negra, la centolla y el cordero, que es lo que viene a buscar el turismo. Sin embargo, hay muchos productos también muy interesantes que no se utilizan en la cocina, que mayormente se encuentran en estado silvestre. Por eso, tomé la iniciativa de empezar a investigar y así surgió el proyecto para darles difusión”, relata Chiara.

Para conocer más sobre los productos de Tierra del Fuego, Facundo busca información en libros de historia de la región, habla con antiguos pobladores, visita productores y pescadores artesanales y consulta periódicamente a investigadores y técnicos del INTA en Ushuaia, cuando encuentra alguna baya, fruta, planta, hongo o raíz que no logra identificar. Pero por sobre todas las cosas, sale mucho a caminar. “Caminando diez cuadras hacia arriba desde el centro de la ciudad ya estás en el bosque, hay muchos senderos por acá, lo mismo con el mar, queda cerca. Cuando encuentro algo que puede ser interesante y no sé qué puede ser, me tomo todo el año para hacer el seguimiento, desde que está en flor hasta que da la fruta. Me da mucha satisfacción salir a buscar y sorprenderme con lo que encuentro”, comenta. Incluso, ha aprovechado sus salidas para hacer un relevamiento de las casas del centro de Ushuaia que tienen jardines o huertas. “La gente no sabe lo que tiene en su casa y no lo cosecha o no lo consume. Lamentablemente, muchas frutas se pudren en la plantas. En algunos casos, son casas de antiguos pobladores que tenían huerta y que al ser vendidas, se abandonaron o los nuevos inquilinos desconocían los usos de quienes comenzaron esas huertas”, explica. En coincidencia, Kati Pohjola quien es técnica promotora del programa Prohuerta de INTA, está haciendo un mapa de las huertas familiares urbanas y baldíos con plantas comestibles para conocer qué producción hay en Ushuaia.

LOCAL Y DE ESTACIÓN

“Estamos generando información sobre todos los productos que vamos encontrando, en qué lugar crecen y en qué época y vamos sacando fotos. Publicamos todo en la página del proyecto en Facebook. Es bueno que la gente entienda que hay determinadas temporadas para los productos, es decir, que no están todo el año disponibles. Generar conciencia sobre la cocina de estación es uno de nuestros objetivos también”, esgrime Chiara. El cocinero cuenta que con un producto en particular, descubrió la repercusión de su proyecto. “Cuando subí una foto de un erizo de mar del Canal Beagle, causó mucho revuelo. Me llamaron de los restaurantes más importantes de Buenos Aires porque no podían creer que hubiera erizos en Argentina, hasta me escribió desde Perú Pepe Cárpena, socio del chef Gastón Acurio, que quería que le enviara erizos. En Ushuaia hay poca gente que sabe que hay erizos, más que nada los consumen las familias que han venido desde Chile a vivir a la zona y que son de familia de pescadores.”