LIBROS RECOMENDADOS #58

Con más de 60 libros publicados, Stephen Edwin King es el máximo referente en narrativa de horror contemporánea. Nació en 1947 en Portland, Maine, Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1947. En 2003 recibió el National Book Award por su trayectoria y contribución a las letras estadounidenses y en 2015 la Medalla Nacional de las Artes del Congreso Estadounidense. Es conocido mundialmente por haber sido el autor de novelas como Carrie, El resplandor, It, Cementerio de animales, Misery, El misterio de Salem’s Lot, entre otras (muchas de ellas fueron adaptadas al cine). King, además, ha escrito obras que no corresponden al género de terror, incluyendo las novelas Different Seasons, El pasillo de la muerte, Los ojos del dragón, Corazones en Atlántida, 11/22/63 y su autodenominada “magnum opus”, La Torre Oscura. Durante un periodo utilizó los seudónimos Richard Bachman y John Swithen.

STEPHEN EDWIN KING

Nacimiento: 21 de septiembre de 1947

Nacionalidad: Estadounidense

Ocupación: Novelista, guionista, columnista, productor, director.

Seudónimos: Richard Bachman | John Swithen

Género: Novela de terror - Literatura fantástica - Ciencia ficción

