Libros, cine y vino para maridar la vida

Amigo y confidente de la baronesa Ruth Von Ellrichshausen, llegada a la argentina en los años ´50, creadora de la prodigiosa cocina del histórico hotel El Casco de Bariloche, Osvaldo Sánchez Salgado se da tiempo para homenajearla a un año de su partida. Así prefiere comenzar esta entrevista, recordando un puñado de momentos en los que ambos, copa de por medio, rieron hasta que les doliera la panza.

Amantes incondicionales del buen gusto y la cultura general, el amor y la vida matrimonial siempre estuvieron entre sus temas favoritos. Pensar que Ruthy, como él la nombra cariñosamente, inspiró un libro entero de recetas con ingredientes suficientes para dos –recién casados-. “Fue una mujer de femineidad y delicadeza exquisitas, cuya historia de amor junto al barón Alfred fue única”, repasó Osvaldo.

Como anfitriona, el periodista recordó su delicadeza al obsequiar rosas frescas a las damas y cigarros a los caballeros que visitaban su restaurante “Le petit restaurant” sobre la Avenida Bustillo y estar en cada detalle de la decoración como punto de partida hacia un amor –de pareja- que debía durar toda la vida. “Le decía que todo eso era anticuado, déjà vu y que los tiempos habían cambiado pero, no pude convencerla”, confesó Osvaldo. “Las mujeres ya no esperan elegantes a sus maridos y con una copa de champagne, Ruthy”, le indicaba convencido. “Sin embargo, con su característica inteligencia basada en el buen humor, volvía a revolotear mis pensamientos al afirmarme que: Osvaldo, si un día él quisiera irse con otra pues yo lo dejaría. Al tercer día que le presentaran salchichas con puré vendría corriendo a mis pies. No olvides que el camino más corto que lleva al dormitorio, pasa por la cocina”, relató el periodista especializado en vinos, dueño de un carisma inconfundible. Ambos tejieron fuertes lazos de amistad, compartiendo además extraordinarios momentos durante los viajes de Ruth a Buenos Aires, haciendo de cada cena con amigos una gran fiesta. “Fue una mujer sin edad y me considero un dilecto alumno de ella”, manifestó.

Una infancia casi literaria

Osvaldo creció en el barrio San Patricio de Buenos Aires. De niño recuerda a su padre, Santiago Sánchez, diseñar zapatos a medida en su taller montado en un cuarto de la terraza, desde el cual vestía a grandes estrellas. “Era muy buen artesano”, aseguró. El colegio era un lugar especial para él, le gustaba, en especial las asignaturas Francés –idioma que habla a la perfección- y Latín. “La educación fue como me gustaría que vuelva a ser ahora, con todos los familiares comprometidos con la educación y la crianza de los chicos de la familia”, manifestó el devoto lector.

“¡De pronto comenzábamos con las enfermedades eruptivas de los niños y no había forma de mantener en la cama a los conejos!”, recordó con gracia, comparándose de pequeño junto a su hermano con estos traviesos animalitos. “Nos traían libros fantásticos para colorear, de aquellos que se troquelaban. Además papá me llevaba mucho al cine: esa pasión la heredé de él. Cuando tenía 5 o 6 años íbamos a ver películas de grandes, no solo Dumbo, Bambi, o 20 mil leguas de viaje submarino, sino también La vuelta al mundo en ochenta días (1956), basada en la novela de Julio Verne o El viejo y el mar (1958), basada en el libro de Ernest Hemingway. Para mi generación no había cultura completa sin cine. Nos encantaba. Ya no podría concebir mi vida sin los libros y las películas”, destacó.

Al crecer, su padre dejó de diseñar zapatos y montó una distribuidora de alimentos. Pero el cine seguía ahí, inamovible entre sus placeres, comparable, por qué no, a la bellísima obra literaria Cine Club, de David Gilmour, donde padre e hijo llegan a un trato poco convencional cuando el adolescente se niega rotundamente a seguir asistiendo al colegio y hace hasta lo imposible para convencer a su padre. Preocupado por la cultura de su hijo, acepta la situación y se lo lleva a vivir con él. Jesse podía dejar de ir al colegio, dormir todo el día, no trabajar, no pagar alquiler pero, a cambio, tenía que mantenerse alejado de las drogas y ver tres películas a la semana con su padre, el crítico de cine canadiense David Gilmour. Jesse aceptó de inmediato y al día siguiente comenzaron con la primera película de la lista: Los 400 golpes, de François Truffaut. A lo largo de tres años ambos habían disfrutado de todo tipo de obras, desde las consideradas joyas del cine hasta los grandes bodrios de todos los tiempos. “Diría que es un homenaje a mi padre”, confiesa el cinéfilo. La diferencia con Osvaldo por supuesto es que la escuela secundaria no lo desencantaba para nada. Asistió al Normal N°2 Mariano Acosta, donde pasaron personalidades de la talla de Julio Cortázar. “La universidad la cursé de noche. Mi padre había enfermado y debí comenzar a trabajar. No obstante, concluí exitosamente la carrera”, aclaró Sánchez Salgado, licenciado en Relaciones Públicas.