La tierra prometida para la malta Madoc

período de fermentación. El proceso adoptado está inspirado en el escocés, en el que se realiza una doble destilación en alambiques de cobre: aquí importan la velocidad de destilación y, en el segundo destilado, los momentos en que se separa el corazón, que es la porción intermedia que va a la barrica de roble para su añejamiento. Por último, el tipo de quemado interno de la barrica y su historia previa, también son importantes.

¿Qué perfil de producto buscas? ¿Qué maltas o whiskies del mundo te inspiran?

- Busco que el primer impacto sea suave en aroma y sabor, complejo pero no muy intenso, con leves tonos frutados, y que perdure en boca. Para lograrlo, no sólo importa el proceso sino también los equipos, la forma y el tamaño. En particular, los alambiques son de cobre puro, un detalle que es importante, ya que hay reacciones químicas en las que se reducen los compuestos sulfurados, suavizando el producto. En nuestro caso también buscamos que la columna o cuello de ganso sea alta para aumentar el reflujo y lograr un producto más delicado. Entre las maltas que me inspiran están, por ejemplo de Escocia: Glenfiddich, Glenkinchie, Bunnahabhain y Lagavulin (esta última ahumada), y de Japón: Yamazaki. Estas destilerías, de producción masiva, llenan 30 o más barriles por día. Madoc, en cambio, es artesanal, con una producción deseada de 30 barriles por año, lo que nos permite entregar máxima calidad.