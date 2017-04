La perfección de la modernidad :: ALMA DEL LAGO

POR REVISTA AIRE

El hotel Alma del Lago Suites & Spa se levanta sobre la costa del lago Nahuel Huapi, en un sitio específico que parece destinado a albergar sólo a hoteles extraordinarios. Se trata de un establecimiento de categoría superior, cinco estrellas, ubicado muy cerca del centro de la ciudad. Forma parte del entorno por su diseño y su estética. La conjunción no puede ser mejor: toda la magia de la naturaleza junto al confort que requiere el turismo de alto nivel. Alma de Lago, la vanguardia absoluta.

El lugar donde ahora se ubica el hotel Alma del Lago tiene su historia. Y su historia está directamente vinculada con los hoteles y la actividad turística en Bariloche: en ese mismo sitio funcionó, desde 1925, el Hotel Parque, un hermosísimo edificio de madera construido originalmente por la familia Huber. Luego la propiedad fue adquirida por Eduardo May. En ese entonces contaba sólo con 14 habitaciones y entre sus particularidades estaba la de poseer la única cancha de tenis que había en Bariloche. En 1936 un incendio lo destruyó casi por completo. El encargado de reconstruirlo y remodelarlo fue el arquitecto Miguel Ángel Césari, quien en sus alforjas llevaba toda la impronta de Parques Nacionales, dependencia a la que pertenecía. Con el tiempo y con los años, el cada vez más lejano Hotel Parque perdió parte de sus viejas glorias y de sus históricos encantos. En 2002, cuando ya era un tres estrellas dueño de un pasado mítico, el hotel pasó a manos de la familia Gressani, unos de los apellidos que es todo un nombre propio en la hotelería local. Ellos, Enrico, Elda y sus hijos, deciden transformar todo en algo distinto, diferente y nuevo: un hotel cinco estrellas de categoría internacional.

LA IDEA (ABSOLUTAMENTE CONCRETADA) ERA APROVECHAR EL LUGAR PARA LEVANTAR UN ESTABLECIMIENTO QUE CONTARA CON TODOS LOS ADELANTOS Y SERVICIOS MODERNOS PARA SATISFACER A LOS HUÉSPEDES MÁS EXIGENTES QUE LLEGUEN A BARILOCHE.

El edificio había sido sometido a distintas tipos de remodelaciones a lo largo de los años, por lo que las circunstancias sugerían un trabajo decididamente profundo. Tanto, que resultó indispensable modificar completamente toda la superficie, tarea que implicó demoler el interior en su totalidad: si el proyecto era construir un hotel flamante y vanguardista, todo lo que había se había transformado en obsoleto en un instante. Alma del Lago debía, de alguna manera, rescatar del pasado algo tan abstracto como el espíritu del Hotel Parque, que había sido concebido para recibir y atender al selecto viajero de su época. Lo hizo, pero transformándose en un establecimiento actual de primer nivel. Aunque los separa el tiempo, ambos, el viejo hotel y el nuevo, comparten sin embargo el mismo espacio, sobre la costa del Nahuel Huapi, en el kilómetro 1,2 de la Avenida Bustillo.

La modernidad es evidente y tiene, en este caso, aristas de notable calidad estética. A partir de la dirección general de su propietario, Enrico Gressani, se edificaron 7600 metros cuadrados, de los cuales 1600 correspondían a la antigua estructura. El resto fue construcción nueva. En total se trata de 8 plantas y 95 habitaciones en cuatro categorías, dos restaurantes (Mítico y Terra, ambos con espectaculares vistas del lago), cuatro salones para eventos y un importante área de 550 metros cuadrados destinada al SPA sobre el lago.

En su aspecto exterior el concepto del emprendimiento fue integrar la estructura del hotel que existía, en armonía y equilibrio con el entorno natural que lo rodea y contiene. En este sentido, y por estas razones, se privilegió el uso de la madera y la piedra, materiales que se integraron a una edificación que conserva los rasgos fundamentales de las construcciones realizadas por los arquitectos Alejando Bustillo y Ernesto de Estrada durante los años ´40.

La estructura interior asume para sí el mismo contenido conceptual que el exterior, aunque en lo particular, para las habitaciones y los servicios complementarios, se definió un estilo contemporáneo, con muebles de líneas rectas, el uso de acero en los artefactos eléctricos y barandas de vidrio, entre otras características. Además, la tecnología juega un rol preponderante a la hora de optimizar la estadía de viajeros y visitantes: las habitaciones son espaciosas y confortables, con un aislamiento termo acústico de vanguardia, la climatización es inteligente, el servicio de Internet es inalámbrico y existe un sistema de racionalización del uso del agua en todos los sectores. Uno de los detalles más audaces y estéticamente “atrevidos” y logrados se verifica en el mismísimo ingreso principal del hotel: la inmensa “pared” (que no lo es, literalmente) es un inmenso vidrio de siete metros de alto que cuenta con otro similar en la “pared” trasera (que materialmente tampoco es una “pared”), tecnicismos que logran un extraordinario efecto de transparencia, ya que desde la calle se puede observar el “Gran Lago”, como lo llamó alguna vez el perito Francisco Moreno. Otro detalle notable se aprecia en la zona de la pileta de natación cubierta, que cuenta con un vidrio a 360º: se encuentra a unos cinco metros sobre la superficie del lago y logra una de las vistas más espectaculares que se puedan obtener del Nahuel Huapi. En todo el hotel, además, no existen barreras arquitectónicas que le impidan a las personas con capacidades diferentes utilizar la totalidad de las instalaciones (el establecimiento cuenta, además, con habitaciones para personas con motricidad reducida).

HABITACIONES

En total son 95 habitaciones de lujo. Todas están equipadas con TV LCD 32’ por cable, caja de seguridad digital, mini bar, calefacción individual y Wi-Fi sin costo adicional. Para grupos familiares se ofrecen habitaciones conectadas o contiguas. Las categorías son las siguientes: Classic Montaña (16), Classic Lago (5), Superior Lago (21), Junior Suites (26), Deluxe Suites (23), habitaciones para personas con capacidades diferentes (2), Suite Torre (1), Master Suite (1).

LOS SERVICIOS DE ALMA DEL LAGO

• Acceso al spa.

• Room Service las 24 horas.

• Masajes y diferentes tratamientos.

• Gimnasio, solárium, Business Centre.

• Costa sobre el lago Nahuel Huapi con playa de arena.

• Cocheras cubiertas y descubiertas, WiFi, servicio de lavandería.

• Staff multilingüe.

• Babysitters.

UN SPA HEALTH MAGNÍFICO

• Pileta lúdica climatizada cubierta.

• Sauna seco.

• Sauna húmedo/finlandés.

• Sala con jacuzzi para tratamientos de hidroterapia.

• Boxes para masajes.

• Duchas escocesas.

• Tratamientos corporales y faciales.

• Aromaterapia.

