Juan Cruz Adrogué nació en San Isidro, Buenos Aires, Argentina. Estudió Derecho en la Universidad Católica Argentina. Pero nunca ejerció sino que comenzó dedicándose al mercado financiero y luego se involucró en la industria. Comenzó comprando una fábrica de papel y celulosa en Jujuy y hoy tiene otras fábricas en Buenos Aires.

¿Cómo fue el paso “del papel a la nieve”?

Yo siempre había soñado con meterme en el negocio de la nieve y en 2007 surge la posibilidad en Chapelco. En 2008 la empresa Eidico, nos ofrece el negocio de Chapelco y aceptamos. Así que hace 10 años que estamos administrando Chapelco.

¿Y qué te dijeron los que te alentaban y los que no te alentaban?

En aquel momento la gran mayoría tenía miedo. En general las historias en la Argentina eran de fracaso. Las Leñas había sido un proyecto inmobiliario muy lindo y fracasó. En Bariloche cambiaban las concesiones: la mayoría me decía “estás loco, te vas a fundir”. Y yo entré definitivamente con esa expectativa, la de tratar de no fundirme, quizá no ganar plata o no perder mucho. Pero bueno, lo que me movía era pura pasión. En el año `76 fui por primera vez a esquiar con mis padres a Bariloche. Tenía 11 años y desde ese momento fui a esquiar todos los años de mi vida, gran mayoría de las veces a Chapelco. Así que tenía como una pasión, como un sueño. No lo podía creer: pasar de ser de esquiador a tener la concesión del centro de esquí.

¿Cuál era la situación del centro de esquí cuando llegaste? ¿Qué visión tenías de Chapelco, como esquiador y cómo empresario?

Era un centro que había tenido unos años muy buenos en manos de una empresa petrolera. Tenía una buena imagen de esquí de familia, a la que se sumaban las fortalezas de San Martín de los Andes, un pueblo muy lindo, de estilo europeo, que, a diferencia de Bariloche, se había conservado: había mantenido la estética urbana y tenía la fama de ser muy familiar.

El centro de esquí era relativamente bueno, aunque le faltaban inversiones. Nosotros pusimos fundamentalmente mucha garra, mucho trabajo, mucha pasión, orden. Y después, dinero. La verdad es que hacía falta invertir en infraestructura. La mayor debilidad era la falta de inversiones que producían fallas en los servicios: la silla doble tardaba 18 minutos y había colas de 45 minutos para subir. Era inviable y aún así la gente esquiaba. Esa silla la reemplazamos por una cuádruple “desembregable” a la que llamamos Rancho Grande.

O sea que esa fue una de las primeras acciones que hicieron…

Si. La primera fue cambiar esa silla, tarea que, en rigor de verdad, era como una obligación pendiente en el centro de esquí. Por eso nosotros pudimos adquirir la compañía a valores más razonables: pusimos una silla cuádruple desembragable flamante: era única en la Argentina. Bariloche tenía la silla séxtuple desembragable pero usada, que hasta ese momento era la más nueva de América Latina.

Generalmente en Sudamérica es todo usado, no hay equipos nuevos…

La segunda silla que trajimos, una silla cuádruple de pinza fija que inauguramos el año pasado en Pradera del Puma, se la compramos usada directamente a Poma, pero refaccionada a nueva, con garantía por 15 años. Al final no sé si fue un buen negocio porque pagábamos aranceles de importación mientras que las nuevas no pagaban...

¿Y qué es lo que más disfrutas de estar al frente de Chapelco?

Esto es como una pasión, es como el sueño del pibe. Disfruto mucho. Pero por otro lado las responsabilidades son muchas. Los primeros años, cuando quería ir a descansar, me iba a otro lugar, a Las Leñas o a otro país: no podía descansar en Chapelco porque yo siempre estaba mirando los defectos. Si bien disfrutaba mucho, el estrés era muy grande. Pero lo que disfruto es hacer cosas y ver los resultados del esfuerzo. A mí me gusta más, quizás, mirar una pista que hicimos con nieve inducida que otra con 80 centímetros de nieve caída del cielo, que lo haya hecho Dios, porque valoro las cosas que logramos con esfuerzo. Eso es lo que más me gusta.

¿Qué debe tener en cuenta un empresario de la nieve para hacer que su negocio sea exitoso? ¿Qué ventajas y dificultades presenta el mercado argentino?

La Argentina es un país muy particular. Hay un aspecto que es climatológico: la temporada aquí es mucho más corta que en la mayoría de los países de Europa y Estados Unidos. Pero además no hay políticas de largo plazo. Tenés que comprar una silla al contado: no hay financiación. Es muy difícil. Pero creo que con orden y eficiencia todo se puede. Yo entré al negocio con mucho miedo y la verdad es que la operación no pierde plata y con eso estamos contentos.

Cuando entraron, ¿tenían un plan general de inversiones para desarrollar?

Desde el principio fue un plan muy claro. Había un proyecto en el cual el modelo de negocios era tener un cerro competitivo y había que compensarlo con una parte de real estate, como en la mayoría de los lugares de Estados Unidos. En Europa es un operación distinta: muchas veces están subsidiados por las comunidades, que son las municipalidades. Tardamos 10 años pero ahora, definitivamente, el modelo de negocios es que el real estate devuelva un poco la inversión y que a la vez lo potencie y lo mejore.

¿En qué consiste ese desarrollo inmobiliario?

La gente de Vail, específicamente Mike Larson, un hombre muy conocido en la industria, nos hizo el Master Plan, que si Dios quiere el año que viene vamos a ponerlo en marcha. La superficie está en la mitad de la montaña, a los 1600 metros. Como todo desarrollo, se organiza en etapas. Tiene zonas de alta densidad, de media y de baja. Tiene un área comercial que se orienta al turismo diario y la idea es que la gente baje al pueblo de San Martín de los Andes y disfrute de las cosas del pueblo. El que se quiera quedar, va a tener las necesidades básicas cubiertas. Pero no va a haber un segundo pueblo arriba.

¿Cómo te imaginas Chapelco dentro de 10 años?

Me imagino una montaña con un dominio esquiable más grande, un ciento por ciento más grande. En la cara sur, que mantiene más la nieve, tenemos una superficie grande para desarrollar. Así que me imagino todo el centro de esquí ampliado y con una aldea de montaña ecológica, sustentable, donde se genere la energía y con conciencia por el respeto a la naturaleza. Siempre digo que no sólo hay que conformarse con no dañar el medio ambiente: tenemos que mejorar lo que ya teníamos.

¿Qué significa para vos este décimo aniversario?

Es un hito. Uno no se va dando cuenta y el tiempo pasa. Y la verdad es que para mí es muy importante. Es el momento justo en el cual uno ya ha adquirido toda la experiencia y está un poquito más tranquilo. Si bien recién ahora estamos por empezar a concretar el proyecto inmobiliario, creo que es un momento para disfrutar y para dar un salto. Para mí realmente es bastante emotivo.

¿Volverías a invertir en Chapelco?

Definitivamente sí. Eso no quiere decir que no mire otras cosas. Pero para mí esto es personal: es una mezcla de gustos personales por la historia que yo viví en San Martín de los Andes toda la vida. Definitivamente creo que San Martín de los Andes, con la zona de los lagos, es la mejor opción. Lo único que le faltaba a Chapelco era un aeropuerto, una conectividad mayor, que ahora ya la tenemos con la nueva tecnología instalada. La verdad es que si me dan diez opciones, la realidad es que sí: volvería a invertir en Chapelco.