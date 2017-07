Estepa Milagrosa

Dicen que el que busca encuentra. En este caso particular, nunca esto fue más verdadero. La provincia de Río Negro, a veces, parece ser inmensa. No tanto por la extensión sino por las grandes distancias -físicas, sociales y emocionales -que separan a sus partes entre sí. En un lado el mar, en el otro la cordillera y los lagos. Por aquí ciudades que crecen a un ritmo galopante, pero diseminados por aquí y allá, numerosos parajes, cada vez más olvidados y postergados. El valle, con su incansable actividad y producción parece no compartir la misma organización geográfica ni política que la meseta y la estepa, con su perpetuo letargo en la vida y en el ritmo. Y era allí, en el medio de la estepa, entre el Paraje Aguada Guzmán y el Cerro Policía donde me dijo al pasar un estudiante, durante una clase, que estaba el Santuario del Maruchito. ¿De quién? “Del Maruchito de Río Negro” volvió a repetir Luis. Nunca lo había oído nombrar ni estaba enterada de su historia. Esto fue hace varios años y desde ese momento leí la poca información existente que pude conseguir y me propuse que también yo iba a ir a llevarle un juguete a su pequeña tumba, lugar que sólo encontré después de años de espera e infructuosos intentos.

Llevarle juguetes, guirnaldas, flores, fotos y pequeñas imágenes religiosas es lo que la gente de la zona viene haciendo desde hace casi cien años, en especial los días 22 de octubre en que se cree aconteció la tragedia que terminó con la vida de Pedrito Farías, marucho de unos 11 años de la tropa de carreros del patrón Onofre Parada. Si bien hay distintas versiones sobre lo ocurrido, hoy se puede afirmar con bastante certeza que el hecho se ubica en el año 1919 en la época en que las carretas que llevaban la mercadería desde Neuquén o Roca a Ingeniero Jacobacci, por la que hoy es, en parte, la Ruta Provincial 74, utilizaban los servicios de niños, en general huérfanos o de familias muy pobres, que a cambio de comida ayudaban con los caballos, el fuego, el mate y la preparación del campamento. Hoy a esto lo catalogaríamos, claramente, bajo la figura de explotación infantil, pero tuvimos que transitar mucho como sociedad para hacer ese aprendizaje. El relato del asesinato del maruchito en manos del cuchillo de su patrón, Onofre Parada, por haber tocado la guitarra durante la noche, circuló principalmente de boca en boca a lo largo de la provincia y aparece relatada en el libro La Patagonia tiene luces: leyendas y creencias patagónicas (2004) de J.R. Rithner y A. M. Menni. Éste es uno de los pocos -sino el único- libro que relata las distintas variantes y versiones de los hechos. Como así también la progresiva santificación popular del niño, las etapas de la consolidación de la creencia, los milagros que se le atribuyen y la historia de los distintos mausoleos que se fueron erigiendo a la vera del camino.

Desde que conocí su historia quise ir a hacerle una visita al Maruchito. Participé mi entusiasmo a todo aquel que me quiso oír pero fueron pocos los que entendían el atractivo de la aventura. Tampoco fue fácil encontrar el camino, ya que muchos me sugerían ir desde Bariloche a Cipolletti o por lo menos hasta El Chocón y desde ahí volver a bajar por la ruta interior de ripio. Otra opción era tomar la Ruta 23 hasta Los Menucos y allí virar al Norte. Un empleado de vialidad, muy perdido, me indicó que la ruta salía enseguida después de Bajada Colorada, a unos 50 kilómetros de Piedra del Águila. Finalmente dos policías de Picún Leufú me dijeron que lo más directo desde Bariloche era entrar por la represa hidroeléctrica Pichi Picún Leufú, diez kilómetros al Norte de Piedra del Águila y desde ahí agarrar hasta Naupa Huen por los caminos vecinales de ripio y tomar continuamente hacia el Este hasta Aguada del Trapo y Aguada Guzmán. Ésta última está a unos 160 kilómetros desde la Ruta Nacional 237. Eso sí, me dijeron, mejor era ir con vehículo de doble tracción por el tipo de camino y por la cantidad de vados, piedra suelta y barro en la huella.