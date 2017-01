El intento de explicar el universo

En muchas ocasiones, en este mismo espacio, he salido de mi zona de confort escribiendo sobre argumentos que exceden mi conocimiento y entendimiento. En esas ocasiones, quizás una mayoría, dada la especialización da cada temática y problema, he intentado jugar con las palabras para poder, primero, aprender, y luego de pensar y razonar, dejar a los lectores un resultado algo digerido de los conceptos tamizados por mi opinión.

En esta empresa, seguramente he cometido errores (espero no garrafales) que ante ojos entendidos o ni siquiera tanto, han de haber resaltado las pifias, siendo mi defensa únicamente la buena intención. Hoy estamos ante otra de estas ocasiones en donde inequívocamente vamos a hablar de un tema que no termino de comprender en su totalidad. Pero dicho esto, me animo aún mas, resguardando mis palabras con la típica muletilla “yo se los advertí”.

No es que no haya prestado atención cuando gente entendida quiso explicarme o cuando dediqué algo de tiempo a la lectura de libros de sabida simpleza sobre el tema en cuestión. Pero debo admitir que casi siempre me he sentido como un niño de pocos años absorto ante la inmensidad del mar sin entender la causalidad y la inmensidad de tanta agua junta. Es que la complejidad está acompañada por una temática igualmente apasionante. Poder adentrarme en los problemas más rimbombantes de la Física contemporánea es para mí una de esas cosas que disfruto de forma innata, probablemente porque sienta que es en esta rama de la ciencia donde el hombre tiene mayor posibilidad de llegar a acercarse más a la comprensión del todo.

Hoy vamos a hablar de las diferencias entre la Teoría de la Relatividad y la Teoría Cuántica y cuáles son las ideas para unificarlas. Casi todos hemos escuchado respecto a Albert Einstein y de su famosa ecuación, así como también muchos de nosotros nos asombramos por el descubrimiento de la partícula de Dios (el Bosón de Higgs). Pero, ¿qué sabemos de las teorías que están detrás de estas ideas? Por un lado tenemos la Teoría General de la Relatividad, obra casi exclusiva de Einstein, que intenta explicar la fuerza de gravedad de una forma diferente a la newtoniana, aunque numéricamente coincide con ella para campos gravitatorios débiles y “pequeñas” velocidades. Por el otro lado tenemos la Mecánica Cuántica formulada por una pléyade de científicos que, en principio, se ocupa del universo de los átomos y partículas, aunque pretende ser una teoría del todo. Sin embargo, por ahora explica mucho mejor la fuerza electromagnética y nuclear fuerte y débil, mientras que con la gravedad no funciona muy bien.

Entonces, si se enfocan en cosas diferentes, en principio podemos decir que es una falacia hablar de que estas teorías son incompatibles aunque la historia para unir estas dos teorías aún tiene un final abierto. En los principios, de la Mecánica Cuántica contemporánea a la Teoría de la Relatividad, pero con su grueso de desarrollo a partir del 1920, fueron surgiendo distintos descubrimientos que llevaron al entendimiento del universo subatómico, dándonos a entender que éste se comporta muy diferente al mundo macroscópico. Entre estos nuevos conceptos debemos nombrar la naturaleza dual partícula/onda de la materia que sustenta la teoría cuántica, o el principio de incertidumbre. En la Física Cuántica no se puede determinar simultáneamente y con precisión arbitraria, ciertos pares de variables físicas, como son, la posición y el momento lineal (cantidad de movimiento) de un objeto dado. Imagínense la torre de control de un aeropuerto con este problema.