El hotel del fin del mundo

Como turistas valoramos, sobre todo, la experiencia. Bajo esta premisa, viajamos a Puerto Natales, Chile, a conocer The Singular que se han transformado en sinónimo de lujo e ícono en la Patagonia. The Singular Patagonia se encuentra ubicado en Puerto Bories, a 5 kilómetros de Puerto Natales. La belleza de las vistas sobre las aguas del fiordo de Última Esperanza y las nevadas montañas hacen de la vista una obra de arte. No cabe duda alguna: estamos en los confines de la tierra, en un hotel del nuevo mundo pero con mucha historia, emplazado en el antiguo hogar del Frigorífico Bories que, en su tiempo, dio trabajo a la mayoría de los pioneros que llegaron a esta zona durante el siglo pasado.

Se trata de una obra de recuperación espectacular y única, compuesta por cuatro edificios industriales adyacentes muy próximos a la costa del fiordo, que hace más de 14 años fue encargada a la oficina de arquitectura de Pedro Kovacic, en Punta Arenas. Actualmente se ha convertido en uno de los hoteles más prestigiosos del circuito mundial.

Pedro Kovacic, quien recuperó el lugar y lo complementó con 4.500 m² de construcción contemporánea, donde están las 57 habitaciones. Si hablamos de gastronomía, The Singular Restaurant es un ejemplo de cinco estrellas, situado en un enorme espacio de muros de ladrillos y techos altos; también allí está el bar y el todo ambientado al estilo industrial post victoriano, original de la construcción. El restaurante cuenta con una galardonada gastronomía a cargo del chef Ejecutivo, Laurent Pasqualetto, que mezcla tendencias francesas junto a productos locales. Con un estilo rústico e histórico, la infraestructura conserva la fachada del Siglo XIX y se transforma en un sitio donde la degustación de platos típicos de la zona como el cordero, la liebre o el salmón toman rumbos europeos y constituyen el principal atractivo. Las habitaciones se sitúan en una estructura contemporánea, que se une magistralmente al edificio original. La vista puede hipnotizar al más citadino. La decoración, elegante y sobria, no hace más que sumergirnos en una naturaleza única.