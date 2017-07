Cuando el estilo importa

La experiencia, asegura el propio Lazcano, fue inolvidable. Hubo que agudizar el ingenio para trabajar porque el lugar estaba en funcionamiento y, pese a la circunstancia, le agregaron una nueva sección: un edificio nuevo de cuatro pisos. Las tareas logísticas, inobjetables. Francisco Lazcano, atento a su espíritu inquieto, se especializó en temas relacionados con la “eficiencia energética”. Actualmente asesora a arquitectos y constructores en el tema. Comenzaron a sucederse obras. Distintas casas. Un edifico en el centro de Puerto Varas. El acceso a los Saltos de Petrohue. Una par de conceptos fundamentales jamás se abandonaron: reciclar y aprovechar los materiales de la zona. El propio Lazcano especifica que dentro de los propósitos de su constructora está el de utilizar, en cada obra, como mínimo, un 20 por ciento de materiales reciclados. Y la idea es que ese porcentaje crezca. “El reciclado es una tendencia que hay que acrecentar. En las estructuras habitualmente utilizamos el pino impregnado. No estamos en una zona de hormigón debido a la humedad de la región. Para nosotros, la madera sigue siendo la mejor opción. Y nos tenemos que preocupar mucho por la aislación”, detalla Lazcano.

En este sentido, en la Constructora Lazcano trabajan en la implementación de sistemas más modernos (y no contaminantes) de calefacción. El concepto de “geotermia aparece en los planos de todas las obras. Las luces, por ejemplo y además, son todas “led”. La empresa plantea claramente sus parámetros y son los clientes los que deben adaptarse a las exigencias.

El nivel y la cantidad de los proyectos tienen ya su propia dinámica. La constructora, este mismo año, acaba de terminar la edificación de un jardín infantil en la Comuna de los Muermos, en la provincia de Llanquihue, en la Región de los Lagos, a 50 kilómetros de Puerto Varas. Se trata del jardín más grande y moderno de la zona. El trabajo (1200 metros cuadrados) les fue solicitado por el gobierno y su finalización insumió cinco meses. Las carpetas se juntan en la oficina. Varias casas (ya existen más de 50 proyectos construidos) son un intenso presente, incluso una, inmensa y bella, de 600 metros cuadrados, ubicada en un condominio privado de Varas. Otras dos, en Patagonia Virgen (Frutillar) ya son un hecho: son de estilo alemán. Inconfundibles. La vivienda de Ensenada avanza. Igual que la de Puerto Montt. Todas se entregan llave en mano y el servicio que ofrece Lazcano es integral: la constructora se encarga de todos, desde el diseño arquitectónico hasta de los jardines y la decoración. Los clientes, en su gran mayoría, son de Santiago.

Estilo

Lazcano explica que las obras se identifican con la zona y, casi necesariamente, deben tener un estilo particular, propio, definido, con detalles que se utilizaban en la época de los colonos. “Me preocupan los estilos que vienen. De Santiago suelen llegar arquitectos jóvenes que tienden a simplificarlo todo. Una casa tiene que ser simple, funcional. Pero por sobre todo, tiene que tener sentido para la familia que la va a habitar: tienen que sentirse identificados con ella”, argumenta.

Agrega, además, que por esa razón le gusta lo que se construye en Argentina: “Las casas tienen mucha magia y su estilo suele ser acogedor. Representan el espíritu y la historia de la zona. Existe una línea de construcción en Bariloche, San Martín de los Andes o Villa La Angostura. En Chile a veces perdemos de vista estos detalles”, dice. Y añade: “A veces no se le presta atención a un concepto básico como la estética: no aparece una línea de construcción que sea evidente y el detalle no le hace bien a la zona. Me gustaría una evolución de la arquitectura en este sentido”, afirma Lazcano.