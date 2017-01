CERVEZA PATAGONIA

En el kilómetro 24,700 de Circuito Chico en un predio de tres hectáreas sobre el lago Moreno e imponente vista panorámica a las montañas, Patagonia encontró su lugar en el mundo. “Algún día teníamos que llegar al lugar que inspira nuestra cerveza”, sintetiza Tomás Marseillan, responsable de marketing de la firma acerca del desembarco de la micro cervecería y brew pub en Bariloche. “Elegimos la ciudad no sólo por el turismo sino también por su excelente movida cervecera. Nosotros venimos a sumar nuestro granito de arena y todo nuestro expertise. Queremos invitar al consumidor a vivir una experiencia única a través de la cerveza y la gastronomía, a explorar algo distinto”, asegura Nicolás Morelli, director general de Cervecería Patagonia.

En invierno, en verano, con lluvia, nieve o sol, se disfruta Patagonia. Afuera, el parque invita a sentarse en el pasto y conectarse con la naturaleza, cerveza en mano. También están el deck con cómodas mesas y bancos y la terraza, ideal para mirar el atardecer. Si el tiempo no acompaña, no importa. Adentro, el sector de la barra cautiva a todos los que llegan. En el otro extremo del brew pub está la chimenea rodeada de cómodos sillones. Nada más acogedor que el calor del hogar encendido. La vista desde las mesas también es increíble con ventanales que van del piso al techo y de un lado a otro. Todas las semanas, músicos invitados tocando en el escenario dando vida a las “Patagonia Sessions”, mientras cae la noche. Difícil no enamorarse de la Patagonia…

COCINA EN VIVO

La sala de cocción se encuentra a la vista, integrada al bar. Tres grandes ollas con recubrimiento de cobre que acaparan todas las miradas. Quien visita el brew pub puede ver al equipo de cerveceros trabajar in situ y sentir el increíble aroma del mosto mientras degusta su cerveza. El maestro cervecero de la casa es Diego Bruno, ingeniero en alimentos (UCA), quien realizó una maestría en tecnología cervecera y maltera en la Universidad Politécnica de Madrid. El brewmaster no está solo en sus labores sino que cuenta con un equipo de seis técnicos cerveceros que todas las semanas mantiene reuniones de innovación para pensar cuál será la próxima cerveza. “Tienen la camiseta puesta. No pueden creer lo que tienen en las manos. Pueden volar con la creatividad y eso es lo que se espera de ellos. Que logren cosas nuevas”, explica Marseillan acerca del team cervecero que acompaña a Bruno.

Los “fierros” donde se cocina la cerveza -y sucede la magia- son equipos de alta gama: Kaspar Schulz, empresa alemana con sede en Bamberg con más de trescientos años de historia y tradición en el desarrollo de tecnología y equipamiento cervecero. Además de su funcionalidad y estética, estos equipos están diseñados para hacer un uso eficiente de energía y agua y ser así más amigable con el medio ambiente.

Todos los días se realizan en el laboratorio los controles de calidad y se lleva un registro preciso del contenido de cada uno de los tanques de la sala de fermentación.

Actualmente, se producen a diario en la micro cervecería mil seiscientos litros de cerveza que se envasan en barriles sin pasteurizar.

“Implementamos un tour cervecero que dura una hora y veinte minutos, en el que se recorre la sala de cocción, la bodega de fermentación y el sector de embarrilado. Se prueban algunas de las muestras que están en los tanques y también se realiza una cata de manera profesional, completando una planilla de análisis sensorial. Por último, se hace un maridaje en pasos para vivir la experiencia de comer con cerveza”, indica María Sol Cravello, responsable de la educación en cerveza, quien capacita y entrena de manera permanente al personal. De este modo, no sólo pueden sugerir una cerveza sino también ser verdaderos embajadores y guiar un recorrido “espontáneo” por la sala de cocción, explicando el proceso de elaboración a quien sienta la curiosidad de saber cómo se hace la cerveza.